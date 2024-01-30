Трех человек спасли с крыши горящей пожарной части в Москве

Сотрудники МЧС спасли трех человек с крыши загоревшейся пожарной части в Мещанском районе Москвы. Об этом во вторник сообщается на странице ведомства в соцсетях.

Специалисты полностью ликвидировали возгорание. Полыхали строительные материалы на площади в 10 квадратных метров. Здание находится на реконструкции, уточнили в МЧС.