Вор совершил кражу в самолете и был арестован полицейским, летевшим тем же рейсом

Пассажир самолета пытался обокрасть мужчину во время полета, но его арестовал полицейский, летевший тем же рейсом, пишет Asia One.

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Как пишут СМИ, инцидент произошел на борту самолета компании Cambodia Airways, летевшего в Сингапур. Один из пассажиров украл сумку другого мужчины, не подозревая, что за преступлением наблюдал полицейский, сидевший рядом.

Сначала вор пытался доказать, что сумка принадлежит ему, но владелец имущества опроверг это заявление. Грабитель был арестован, а когда самолет приземлился в аэропорту, был передан в руки сотрудников транспортной полиции.