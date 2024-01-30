Названо новое число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова
Адвокат Калой Ахильгов, который представляет интересы Аяза Шабутдинова, заявил, что число потерпевших в деле о мошенничестве против бизнес-тренера составляет 50 человек, передает РИА Новости.
По его словам, во вторник, 30 января, следствие предъявило новое обвинение, по которому Аязу вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества.
Адвокат выразил уверенность в том данная цифра не является окончательной. Так, число потерпевших, вероятно, увеличится, отметил он.
Напомним, что предпринимателя арестовали в Москве в начале ноября. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Свою вину Шабутдинов не признает.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что блогер-коуч придумал способ заработка в СИЗО — он разработал собственный мерч. Мотивом мерча Шабутдинова стал его одиночный пикет в СИЗО-2, когда он вышел на связь с судом с плакатом «Предприниматель». Чтобы не носить с собой плакат, он сделал майки с этим словом. По словам представителей Шабутдинова, вся прибыль от продажи маек пойдет на благотворительность.