Названо новое число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова

Адвокат Калой Ахильгов, который представляет интересы Аяза Шабутдинова, заявил, что число потерпевших в деле о мошенничестве против бизнес-тренера составляет 50 человек, передает РИА Новости.

© Соцсети

По его словам, во вторник, 30 января, следствие предъявило новое обвинение, по которому Аязу вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества.

Адвокат выразил уверенность в том данная цифра не является окончательной. Так, число потерпевших, вероятно, увеличится, отметил он.

Напомним, что предпринимателя арестовали в Москве в начале ноября. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Свою вину Шабутдинов не признает.