В Петербурге девушка попыталась сбежать от сотрудников МЧС по льду, чтобы не получить штраф. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По информации Telegram-канала, девушка вышла на лед в акватории Финского залива, когда ее заметили сотрудники МЧС. Они попытались задержать россиянку, однако она испугалась штрафа за нарушение и попыталась сбежать от спасателей по льду на Неве.