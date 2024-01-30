В центре Москвы загорелись горком КПРФ и пожарная часть

В центре Москвы загорелись горком КПРФ и пожарная частьТАССиещё 530 января, 15:39Пожар охватил здание в центре Москвы, где расположены столичный комитет КПРФ и пожарно-спасательная часть, сообщили ТАСС в оперативных службах."На улице Гиляровского, 29, происходит пожар на втором этаже. Люди в окнах просят о помощи", - сказал собеседник агентства.ПроисшествияВидеоКПРФМосква20Главные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиОчередной суд. Россия продолжит бороться за золото Пекина после отстранения ВалиевойВ центре Москвы загорелся горком КПРФПутин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты