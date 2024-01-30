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В центре Москвы загорелись горком КПРФ и пожарная часть

Пожар охватил здание в центре Москвы, где расположены столичный комитет КПРФ и пожарно-спасательная часть, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На улице Гиляровского, 29, происходит пожар на втором этаже. Люди в окнах просят о помощи", - сказал собеседник агентства.

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