СМИ: Мошенники похитили 2,5 миллиона рублей у подмосковного чиновника
Злоумышленники обманным путем похитили у одного из заместителей министра Московской области 2,5 миллиона рублей. Об этом стало известно во вторник, 30 января.
По информации Telegram-канала «112», политик обратился в туристическую фирму. Он хотел забронировать перелет и отель в турецком Бодруме, за что отдал почти 2,5 миллиона рублей.
После получения денег представители туроператора перестали выходить на связь. Чиновник обратился в полицию, по данному факту проводится проверка.
Похожая история произошла в апреле 2023 года. Телефонные мошенники украли у бывшего заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова 44,3 миллиона рублей.