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СМИ: Мошенники похитили 2,5 миллиона рублей у подмосковного чиновника

Злоумышленники обманным путем похитили у одного из заместителей министра Московской области 2,5 миллиона рублей. Об этом стало известно во вторник, 30 января.

Мошенники похитили 2,5 миллиона рублей у подмосковного чиновника
© Вечерняя Москва

По информации Telegram-канала «112», политик обратился в туристическую фирму. Он хотел забронировать перелет и отель в турецком Бодруме, за что отдал почти 2,5 миллиона рублей.

После получения денег представители туроператора перестали выходить на связь. Чиновник обратился в полицию, по данному факту проводится проверка.

Похожая история произошла в апреле 2023 года. Телефонные мошенники украли у бывшего заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова 44,3 миллиона рублей.

Происшествия
Юрий Безверхов
Госдума
Московская Область
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