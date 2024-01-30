В Ярославле продлили арест обвиняемому в поджоге ресторана экс-депутату Соколову

Кировский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей до 29 февраля бывшему депутату муниципалитета (гордумы) Ярославля Дмитрию Соколову, обвиняемому в поджоге веранды ресторана "Сквер" в центре города. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

"Постановлением Кировского районного суда г. Ярославля от 30 января 2024 года в отношении Дмитрия Соколова, обвиняемого в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), и в умышленном уничтожении или повреждении имущества (в ч. 2 ст. 167 УК РФ), продлен срок содержания под стражей до 29 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на 31 октября 2023 года в центре Ярославля около Театра драмы им. Федора Волкова - старейшего в России. Площадь возгорания составила около 60 кв. м, у ресторана полностью сгорела веранда. При пожаре пострадала женщина, она была госпитализирована. 2 ноября Кировский районный суд Ярославля арестовал Соколова по ходатайству следствия.

Бывший депутат полностью признает свою вину в умышленном поджоге и отрицает - в покушении на убийство. Как ранее сообщал адвокат Соколова Александр Толянин, мотивами поджога стал конфликт семьи Соколова и руководства ресторана "Сквер", также Соколов действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ноябре 2023 года Соколов направил пострадавшей в результате пожара женщине 500 тыс. рублей в счет частичной компенсации морального вреда.