Учительницу, пытавшуюся поджечь школу в Чебоксарах, уволили
Учительницу начальных классов, которая пыталась устроить поджог в школе № 10 в Чебоксарах, уволили. Об этом сообщает пресс-служба управления образования администрации города.
30 января администрация школы расторгла трудовой договор с педагогом. Причиной увольнения стало «совершение аморального поступка, который несовместим с продолжением работы учителем». Незадолго до этого ее отстранили от работы.
Отдельно в управлении заявили, что информация из социальных сетей и СМИ, что женщина якобы имела судимость, не соответствует действительности.
Напомним, что инцидент произошел 28 января. По версии следователей, учительница записала видеообращение в поддержку Вооруженных сил Украины, после чего попыталась поджечь здание с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Видео она распространила среди учеников и в интернете.
После задержания женщина пояснила, что выполняла действия по указанию неустановленных лиц. Мошенники убедили ее взять кредиты и перевести им средства, а после уговорили совершить противоправные деяния. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Оно будет объединено в другое производство, открытое в отношении экс-педагога — ранее на нее поступило заявление о хищении двух золотых цепочек в ювелирном салоне в Чебоксарах.