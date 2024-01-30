Учительницу начальных классов, которая пыталась устроить поджог в школе № 10 в Чебоксарах, уволили. Об этом сообщает пресс-служба управления образования администрации города.

30 января администрация школы расторгла трудовой договор с педагогом. Причиной увольнения стало «совершение аморального поступка, который несовместим с продолжением работы учителем». Незадолго до этого ее отстранили от работы.

Отдельно в управлении заявили, что информация из социальных сетей и СМИ, что женщина якобы имела судимость, не соответствует действительности.

Напомним, что инцидент произошел 28 января. По версии следователей, учительница записала видеообращение в поддержку Вооруженных сил Украины, после чего попыталась поджечь здание с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Видео она распространила среди учеников и в интернете.