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В Челябинске мужчина напал на кондуктора после просьбы оплатить проезд

В Челябинске кондуктор пострадал после просьбы оплатить проезд. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на сотрудников «ЧелябГЭТа».

Кондуктор попросил россиянина оплатить проезд в трамвае и попал в больницу
© РИА Новости

Инцидент произошел на остановке ТК «Северный». Когда один из пассажиров вошел в трамвай, работник попросил его оплатить проезд. Это не понравилось мужчине, поэтому он начал избивать человека и спустя некоторое время скрылся.

После произошедшего на место вызвали скорую помощь, медики госпитализировали россиянина. По словам собеседников издания, по отношению к пассажиру кондуктор агрессии не проявлял. Неизвестно, по какой причине мужчина так отреагировал на слова пострадавшего.

По данным «ЧелябГЭТа», инцидент стал причиной пробок на месте.

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