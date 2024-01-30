В московской Щербинке произошел взрыв на электроподстанции, он стал причиной яркой кислотной вспышки. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Накануне сообщалось, что на энергообъектах компании «Россети Урал» произошло короткое замыкание, что привело к появлению вспышек в небе над Челябинском. Во вторую половину дня в понедельник, 29 января, жители Челябинска начали делиться в социальных сетях видео с яркими вспышками в небе над городом. Глава Челябинска Наталья Котова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что в городе все спокойно, отключений электричества не наблюдается. По ее словам, причиной ярких вспышек в небе, напугавших жителей города, стало «что-то» в соседнем районе.