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В Москве мужчина загорелся во время проведения земляных работ

В Москве 46-летний мужчина загорелся во время проведения земляных работ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Мужчина вспыхнул во время проведения земляных работ в Москве
© РИА Новости

По информации издания, инцидент произошел во дворе дома на Зубовском бульваре. По словам источника, рабочий случайно перебил электрокабель, и это привело к возгоранию.

В результате мужчина получил ожоги первой и второй степени 80% тела. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Тольятти девушка загорелась при попытке сбросить коктейль Молотова с подожженной неизвестным мужчиной машины. Горящее топливо разлилось на спину россиянки. Информации о ее состоянии не поступало.

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