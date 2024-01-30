Глава СК поручил возбудить дело по факту осквернения памятника в Ереване

"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - отметили в СК. ТАСС

Накануне в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что в Ереване мужчина осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага, сняв свои действия на видео и опубликовав его. Деловая газета "Взгляд"