$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Глава СК поручил возбудить дело по факту осквернения памятника в Ереване

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Lenta.ru

"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - отметили в СК. ТАСС

Накануне в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что в Ереване мужчина осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага, сняв свои действия на видео и опубликовав его. Деловая газета "Взгляд"

Происшествия
Видео
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
МИД России
Обзор медиа
Санкт-Петербург
Ереван
14