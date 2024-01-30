Россиянин случайно выстрелил в сына при попытке разбудить его

По данным источника, инцидент произошел в Кизлярском районе. Утром мужчина достал из сейфа охотничий карабин и зашел к сыну в комнату, чтобы разбудить его. Однако произошел выстрел. Отец подбежал осмотреть потерпевшего и увидел, что попал ему в бедра: пуля пробила одно насквозь, а во втором застряла. Отмечается, что раненому уже лучше.