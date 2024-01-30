ФСБ уличила россиянку в дискредитации армии после ее постов в соцсетях

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Сотрудники ФСБ уличили 40-летнюю жительницу Таганрога в дискредитации Российской армии после ее постов в соцсетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Ростовской области.

Против женщины возбуждено уголовное дело по факту публичных действий по дискредитации использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны. На период расследования ее отправили под домашний арест.

По данным ФСБ, фигурантка уголовного дела в марте 2023 года привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил»), за что была оштрафована судом на 30 тысяч рублей. Однако женщина вновь распространила в интернете порочащие армию материалы. Вследствие чего она была привлечена уже к уголовной ответственности. Ей грозит уже до четырех лет лишения свободы.