Подросток напоролся на вилы и проткнул затылок в Бурятии

В Бурятии 13-летний подросток напоролся на вилы и проткнул затылок, пишет KP.RU. Инструмент прошел вблизи с левым глазом. Мать пострадавшего рассказала изданию, что сын начал терять сознание. Он не мог говорить, поэтому взрослые сначала даже не могли понять, что произошло. Ребенка госпитализировали.

Сын упал и стал терять сознание. Он не мог говорить, поэтому даже не сразу сообразили, что вообще произошло. Мы обратились в районную больницу. А оттуда нас отправили в детскую клиническую больницу. Я могла только молиться, — поделилась мать подростка.

В больнице врачи диагностировали у пострадавшего внутричерепную и открытую проникающую черепно-мозговые травмы, а также ушиб головного мозга. Зрение не пострадало, но возникли нарушения речи. Пациента ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время подросток пришел в себя. С ним начал заниматься логопед. Через три месяца подростку удалось полностью восстановить речь.