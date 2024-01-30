В Петербурге полиция приехала по вызову о нападении и нашла гранату

В Петербурге полиция приехала по вызову и нашла гранату. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ночью 30 января правоохранителям позвонила женщина. Она рассказала, что в квартире дома № 9 на улице Партизана Германа пожилой отец ранил ножом своего сына. Мужчину госпитализировали, а нападавшего доставили в отдел.

Кроме того, силовики осмотрели квартиру и нашли там гранату. Приехала группа разминирования ОМОН. Специалисты выяснили, что это корпус гранаты Ф-1 с запалом Ковешникова без взрывчатых веществ внутри.