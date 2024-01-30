Москвич ударил ножом знакомого в ходе ссоры в центре столицы

Житель столицы поссорился со своим знакомым, после чего несколько раз ударил его ножом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 30 января.

По ее словам, преступление было совершено 27 января на улице Радио. 43-летний мужчина поссорился со своим знакомым, после чего несколько раз ударил его ножом. Пострадавшего госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На время следствия подозреваемый помещен в СИЗО.

— Следствием получена информация о том, что ранее фигурант неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, — подчеркнула Иванова.