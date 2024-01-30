Москвич выращивал на даче марихуану и стал фигурантом уголовного дела

Житель Москвы выращивал на даче марихуану и стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 30 января.

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По ее словам, в полицию поступила информация о том, что в Дмитровском городском округе неизвестный выращивает марихуану. В ходе проверки полученной информации стражи порядка пришли в частный дом, принадлежащий 45-летнему москвичу.

В ходе обыска удалось обнаружить мешок с марихуаной, электронные весы, ультрафиолетовые лампы, систему вентиляции и конструкцию для выращивания растений. Хозяин жилья пояснил, что культивировал наркотик для личного употребления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». На время следствия подозреваемый помещен под домашний арест.