Жительница Пересвета рассказала о состоянии треснувшего дома

В подмосковном городе Пересвет накануне расселили жильцов треснувшего многоквартирного дома по ул. Октябрьской. Как рассказала жительница соседнего дома Мария Иванова телеканалу «360», трещина на здании появилась уже давно, с годами она увеличивалась.

О расселении треснувшего дома накануне сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Всего эвакуировали 120 жильцов – кто-то из них отправился к родственникам, другие временно поселились в местном ДК «Космос». По словам Акулова, дом раньше был общежитием, сейчас часть его квартир приватизированы, остальные – в социальном найме. Как рассказал «Газете.Ru» житель аварийного дома, с момента постройки здания в нем ни разу не было ремонта, из-за чего зимой дом почти не отапливался, а крыша текла последние десять лет