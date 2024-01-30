На Урале в новостройке комфорт-класса кусок облицовки пробил голову жильцу

В Екатеринбурге местная жительница пожаловалась, что ее супруг получил травму в подъезде новостройки. Об этом женщина рассказала в беседе с изданием E1.ru.

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По словам екатеринбурженки, инцидент произошел 28 января в доме 39 по улице Академика Парина. В общем коридоре холла кусок плитки отвалился прямо на голову ее мужу. Женщина оказала супругу первую помощь.

Собеседница СМИ отметила, что плитка стала отходить от стены давно, а 21 января, за неделю до ЧП, женщина подала заявку в управляющую компанию.

«Заявку закрыли и отписались, что назначены ремонтно-восстановительные работы. 28 января плитка упала на голову супруга, когда он заходил домой, на макушке осталась кровоточащая рана», — поделилась жена пострадавшего.