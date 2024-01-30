21 беспилотник за ночь: что известно о новой попытке атаки ВСУ

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник. Рассказываем, что известно о новой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России.

Комментарий Минобороны

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, 11 беспилотников уничтожили и перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.

В сообщении ведомства не уточняется, есть ли повреждения на земле или пострадавшие.

Реакция губернаторов

Информацию об уничтожении беспилотника над территорией Тульской области подтвердили в министерстве по безопасности региона. В пресс-службе ведомства рассказали, что экстренные службы исследовали место падения обломков — по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале рассказал, что дрон сбили на окраине Калуги. Его обломки упали на крышу нежилой постройки, однако возгораний и пострадавших нет. На месте работают оперативные группы.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram- канале, что беспилотники сбили в Навлинском, Жуковском и Трубчевском районах. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале рассказал, что, по предварительной информации, силы ПВО сбили дрон над акваторией в районе Бельбека.

«Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — добавил он.

Глава города попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, а также не снимать работу систем ПВО.