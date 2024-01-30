Минобороны РФ сообщило о перехвате 21 украинского дрона
Более 20 украинских беспилотников в общей сложности уничтожили средства ПВО минувшей ночью. Минобороны РФ сообщило о воздушных атаках в Крыму, в Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областях, отмечает РИА Новости.
Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над акваторией в районе Бельбека. Разрушений инфрастуктуры не зафиксировано.
Обломки беспилотника, уничтоженного на окраине Калуги, упали на крышу нежилой постройки, возгораний и пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.