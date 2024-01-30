В Австралии женщину госпитализировали после нападения акулы

Женщина госпитализирована после нападения акулы в Сиднейской гавани. Как сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс, пострадавшая остается в тяжелом состоянии.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник вечером. Пострадавшая в критическом состоянии была доставлена в больницу вертолетом санавиации. Как отмечают медики, 29-летняя женщина получила "тяжелые травмы ног и потеряла много крови после нападения тупорылой акулы". Также сообщается, что сразу поле нападения хищника первую помощь пострадавшей оказала находившаяся неподалеку врач-ветеринар, которая наложила жгут и остановила потерю крови до прибытия парамедиков.

После инцидента городские власти временно закрыли пляжи Сиднея и приступили к поискам акулы, призвав людей "держаться подальше от воды в Сиднейской гавани до дальнейшего уведомления".