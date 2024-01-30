В Нигере экстремисты убили 22 жителя деревни

По меньшей мере 22 мирных жителя были убиты в ходе нападения на деревню в регионе Тилабери на западе Нигера . Об этом сообщило AFP со ссылкой на местные источники.

26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений путчистов стала денонсация военных соглашений с Францией о размещении ограниченного воинского контингента для борьбы с джихадистами. В начале сентября того же года Париж объявил о намерении вывести из африканской страны часть военной авиации, использовавшейся для противодействия экстремистам.