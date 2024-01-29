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Крыша жилого дома загорелась в Тульской области

В городе Ясногорск Тульской области загорелась крыша многоподъездного дома. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже бывшего общежития на улице Ленина. Огонь перекинулся из квартиры на крышу. В настоящее время площадь пожара составляет порядка 800 квадратных метров.

На месте работают специалисты экстренных служб. Они производят эвакуацию жителей, стремятся локализовать возгорание.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что пожар повредил магистральный кабель и по этой причине часть города осталась без доступа в интернет.

В МЧС пояснили, что все жилые помещения в здании приватизированы и используются для проживания. В ведомстве уточнили, что 37 жителей временно разместят в здании школы №1.

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