Крыша жилого дома загорелась в Тульской области
В городе Ясногорск Тульской области загорелась крыша многоподъездного дома. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС.
Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже бывшего общежития на улице Ленина. Огонь перекинулся из квартиры на крышу. В настоящее время площадь пожара составляет порядка 800 квадратных метров.
На месте работают специалисты экстренных служб. Они производят эвакуацию жителей, стремятся локализовать возгорание.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что пожар повредил магистральный кабель и по этой причине часть города осталась без доступа в интернет.
В МЧС пояснили, что все жилые помещения в здании приватизированы и используются для проживания. В ведомстве уточнили, что 37 жителей временно разместят в здании школы №1.
Рамблер: главные новости