Крыша жилого дома загорелась в Тульской области

В городе Ясногорск Тульской области загорелась крыша многоподъездного дома. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже бывшего общежития на улице Ленина. Огонь перекинулся из квартиры на крышу. В настоящее время площадь пожара составляет порядка 800 квадратных метров.

На месте работают специалисты экстренных служб. Они производят эвакуацию жителей, стремятся локализовать возгорание.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что пожар повредил магистральный кабель и по этой причине часть города осталась без доступа в интернет.