В Wildberries опровергли информацию об обысках у Татьяны Бакальчук
Информация в СМИ о проведенном у главы компании Wildberries Татьяны Бакальчук обыске не соответствует действительности, заявил представитель маркетплейса. Об этом пишет РБК.
Ранее в каналах и СМИ появились публикации о обысках, якобы проведенных силовиками у предпринимательницы.
Журналисты сообщили, что у бизнесмена изъяли документацию, которая интересует следствие в рамках дела о пожаре на складе в Шушарах.
«Информация в СМИ о якобы обыске и изъятию документов не соответствует действительности», — подчеркнул представитель компании.
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