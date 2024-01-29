В Wildberries опровергли информацию об обысках у Татьяны Бакальчук

Информация в СМИ о проведенном у главы компании Wildberries Татьяны Бакальчук обыске не соответствует действительности, заявил представитель маркетплейса. Об этом пишет РБК.

Ранее в каналах и СМИ появились публикации о обысках, якобы проведенных силовиками у предпринимательницы.

Журналисты сообщили, что у бизнесмена изъяли документацию, которая интересует следствие в рамках дела о пожаре на складе в Шушарах.