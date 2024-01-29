Мужчина жестоко избил соседа металлической палкой из-за шлагбаума в Москве

28 января в подъезде дома на улице шоссе Энтузиастов произошел инцидент. Поводом для конфликта между двумя мужчинами послужило обсуждение стоимости обслуживания дворового шлагбаума в общедомовом чате.

– В результате они решили обсудить проблему лично, но один из них избил другого металлической палкой, – передает РЕН ТВ слова собеседника.

В результате избиения пенсионер оказался в нейрореанимации со множественными травмами и переломами. Его сосед был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.