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ANI: в Индии пьяный пассажир выбежал на взлетную полосу перед самолетом

В аэропорту Нью-Дели задержан нетрезвый пассажир, который прорвался на взлетно-посадочную полосу и выбежал перед движущимся самолетом. Об этом сообщает портал ANI.

Пьяный пассажир выбежал на взлетную полосу перед самолетом
© Газета.Ru

Инцидент произошел в аэропорту Нью-Дели, о человеке на взлетно-посадочной полосе сообщил пилот самолета, он заметил бегущего пассажира. Выяснилось, что нетрезвый индиец перелез через ограждение и выбежал на полосу.

Нарушителя удалось задержать, его жизнь вне опасности. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее пассажира затянуло в двигатель самолета на взлетно-посадочной полосе.

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