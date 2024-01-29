Пьяный пассажир выбежал на взлетную полосу перед самолетом

В аэропорту Нью-Дели задержан нетрезвый пассажир, который прорвался на взлетно-посадочную полосу и выбежал перед движущимся самолетом. Об этом сообщает портал ANI.

Инцидент произошел в аэропорту Нью-Дели, о человеке на взлетно-посадочной полосе сообщил пилот самолета, он заметил бегущего пассажира. Выяснилось, что нетрезвый индиец перелез через ограждение и выбежал на полосу.