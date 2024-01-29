Нападавшие на церковь в Стамбуле приехали на авто с польскими номерами

Число задержанных из-за стрельбы в церкви Стамбуле выросло до 51, 23 из них будут депортированы. Также стало известно, что нападавшие использовали автомобиль с польскими номерами.

«Число задержанных достигло 51 человека, из них 23 будут депортированы. Нападавшие использовали авто с польскими номерами. Полиция проверяет законность их въезда в Турцию», — передает РИА Новости.

В Стамбуле 28 января двое неизвестных совершили вооруженное нападение на католическую церковь Святой Марии во время молитвы. Двое людей в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия. Среди задержанных, в том числе, граждане РФ и Таджикистана. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в РФ).