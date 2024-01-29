Шесть коммунальщиков подорвались на украинских минах «колокольчик» в Горловке

Шестеро коммунальщиков получили ранения, подорвавшись в Горловке Донецкой Народной Республики на украинских минах типа «колокольчик». Об этом сообщил в соцсетях мэр города Иван Приходько.

Всего в городе, по его словам, по данным на 18:00 пострадали от обстрелов украинской армии семь человек — седьмая пострадавшая была ранена при обстреле поселка шахты им. Гагарина по улице Стожка.