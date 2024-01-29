Шесть коммунальщиков подорвались на украинских минах «колокольчик» в Горловке
Шестеро коммунальщиков получили ранения, подорвавшись в Горловке Донецкой Народной Республики на украинских минах типа «колокольчик». Об этом сообщил в соцсетях мэр города Иван Приходько.
Всего в городе, по его словам, по данным на 18:00 пострадали от обстрелов украинской армии семь человек — седьмая пострадавшая была ранена при обстреле поселка шахты им. Гагарина по улице Стожка.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками Калининского района Донецка из реактивной системы «Град», погибли, по предварительным данным, три человека. Еще три человека получили ранения, сейчас ими занимаются врачи. Также пострадали два частных жилых дома и по меньшей мере три объекта гражданской инфраструктуры.