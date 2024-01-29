Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве и оставил его под арестом. RT на русском

"Суд рассмотрел апелляцию защиты на решение по продлению меры пресечения Шабутдинову и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в решении судьи. ТАСС