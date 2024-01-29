Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве и оставил его под арестом. RT на русском
"Суд рассмотрел апелляцию защиты на решение по продлению меры пресечения Шабутдинову и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в решении судьи. ТАСС
Таганский суд арестовал Шабутдинова 4 ноября 2023 года рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), потерпевшими по которому пока признали восемь человек, заплативших за обучение от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. BFM.RU