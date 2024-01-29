Двухлетняя девочка умерла от удара током в Екатеринбурге

Двухлетняя девочка погибла в Екатеринбурге в результате удара электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"В воскресенье, 28 января 2024 года, в вечернее время малолетняя девочка 2021 года рождения, находясь дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга, получила элетротравму (удар током)", – говорится в пресс-релизе.

Мать девочки была на работе, ребенок находился дома с отцом и старшими братом и сестрой. Дети в это время играли, а мужчина заснул. Когда он встал, то обнаружил дочь без сознания.

"Он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девочки", – добавили в надзорном ведомстве, подчеркнув, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По факту ЧП проводится проверка, уже известна, что семья, в которой воспитывался ребенок, на учете в органах системы профилактики не состоит, передает "Уралинформбюро".