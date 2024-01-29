Россиянина отдали под суд за диверсию на железной дороге

Челябинский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела 28-летнего безработного Генриха Узялло, обвиняемого в совершении диверсии на железной дороге. Об этом сообщает 74.ru.

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По версии следствия, в ночь на 12 июня 2023 года он сжег релейные шкафы с оборудованием на перегоне между Чурилово и Смолино, чем вывел из строя автоматику. В результате диверсии движение поездов было приостановлено, а перевозчик потерпел убытки. Через два дня мужчина попытался совершить второй поджог, но у него не получилось.

Гособвинение считает, что Узялло совершил поджог из-за несогласия с проведением специальной военной операции (СВО). 6 июня в мессенджере с ним связался заказчик диверсии и предложил за деньги совершить поджог.

На суде Узялло признал вину частично. По его словам, он пошел на преступление из-за денег, но не знал, что это будет представлять опасность для обороноспособности страны. Он отметил, что чистосердечное признание у него взяли под давлением.

Сотрудники ФСБ задержали Узялло почти сразу после диверсии.