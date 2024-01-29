В школе Дзержинска произошел взрыв

Взрыв щитка в школе №68, расположенной в Дзержинске Нижегородской области, привел к пожару, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, из школы были эвакуированы 700 человек. Приехавшим на место происшествия пожарным удалось оперативно потушить возгорание, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что площадь возгорания составила всего 0,5 квадратных метра.

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Источники канала утверждают, что щиток взорвался в тот момент, когда повара включили духовки, однако официального подтверждения данной информации нет. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Нижегородской области, из школы были эвакуированы 665 детей и 35 сотрудников учреждения. Пожар не успел распространиться на другие помещения, возгорание было оперативно ликвидировано. Из-за происшествия учебный процесс был приостановлен.