Десятки мужчин устроили драку у бара в Ульяновске

Десятки молодых людей устроили массовую драку у бара «Руки Вверх!», расположенного на Московском шоссе в Ульяновске, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники. По его данным, в результате происшествия несколько человек пострадали. На видеозаписях, опубликованных в Сети, видно, что после драки около шести мужчин лежали на земле. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Причины конфликта между мужчинами остаются неизвестными, однако очевидцы отмечают, что драка произошла быстро. Как утверждают источники Baza, полиция узнала о драке через Telegram-каналы. На место происшествия был направлен наряд, однако прибывшие на место полицейские никого не обнаружили. Представители пресс-службы МВД России по Ульяновской области отметили, что по факту произошедшего проводится проверка, сообщает РИА Новости.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сообщений из медучреждений о поступлении граждан с телесными повреждениями не поступало, — заявили в ведомстве.