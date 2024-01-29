Военный врач спас пассажира самолета, летевшего в Читу

Когда в самолете сказали, что человеку стало плохо, я, конечно, не мог остаться в стороне. Я — врач и это мой долг. Мужчина потерял сознание, у него упало давление. При себе никаких документов, по которым можно было бы определить его диагноз или причины такого состояния, — пояснил военнослужащий.