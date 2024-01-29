Стало известно, чем будет заниматься Трепова в колонии

В исправительной колонии № 2 в Ленинградской области, куда, предположительно, этапируют осужденную за терроризм Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов), осужденные работают в том числе на производстве пластиковых кошачьих туалетов, рассказала aif.ru одна из женщин, отсидевших в этом учреждении. По ее словам, также в колонии можно освоить профессию швеи.

Как пишет издание, ИК № 2 поселке Ульяновка, иногда называемая «Саблино», является единственной женской колонией в Ленинградской области. В учреждении отбывают сроки за убийство, кражи, разбои, мошенничества и нанесение тяжких телесных повреждений. Трепова, осужденная на 27 лет в колонии, выйдет оттуда в 53 года.

По словам бывшей заключенной, на территории колонии есть профессиональное училище, готовящее специалистов по профессии «швея» и «маляр-отделочник». Все осужденные в ИК-2 работают — в основном, шьют обмундирование для силовых структур и производят пластмассовые кошачьи туалеты.

В 2021 году хорошая швея, выполняя норму, получала 7,5 тысяч, — рассказала экс-заключенная.

В колонии есть спортивная площадка, парк, столовая, православная церковь, больничное отделение. Заключенные могут заказать доставку продуктов питания и товаров первой необходимости из специализированного интернет-магазина «Сизо-ларек».

Петербурженку Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии строгого режима за убийство военкора Владлена Татарского. Вдова Татарского сочла приговор справедливым, другие военкоры — слишком мягким, в СПЧ сочли, что для женщины такой тюремный срок слишком долгий.