Россиянину вынесли приговор за заражение людей сибирской язвой

В Тыве суд вынес приговор 19-летнему местному жителю за заражение людей сибирской язвой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Молодой человек признан виновным по части 1 статьи 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») УК РФ . Его приговорили к 11 месяцам ограничения свободы.

По данным ведомства, в июне 2023 года на чабанской стоянке около села Бижиктиг-Ха осужденный забил лошадь с признаками инфекционного заболевания. Затем юноша продавал конину без получения ветеринарных сопроводительных документов. В итоге пять человек госпитализировали с диагнозом «сибирская язва».