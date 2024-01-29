Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП на Урале

В результате ДТП с участием автобуса детской хоккейной команды на Урале погибло четыре человека, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры . Вечерняя Москва

Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, позже в больнице скончался тренер. Кроме того, пострадали двое детей. Газета.Ru

По предварительным данным, у автобуса Yutong во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой. В автобусе находилось 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. ТАСС