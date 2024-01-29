СМИ: украинский беспилотник атаковал НПЗ в Ярославле

Украинский беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «112».

Утверждается, что дрон упал возле установки гидрокрекинга. По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас место происшествия оцеплено, ожидается прибытие группы разминирования.

Напомним, что ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью. По информации ведомства, атаку пресекли в ночь с 28 на 29 января — Киев использовал дрон самолетного типа. Другой беспилотник атаковал регион утром воскресенья — его уничтожили над территорией Унечского района.