В российском регионе начался суд над «смотрящим»

Забайкальский краевой суд приступил к рассмотрению уголовного дела 62-летнего Геннадия Финтисова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Вместе с ним судят еще девять человек, которым вменяется 13 эпизодов вымогательства и разбой.

По версии следствия, Финтисов, являющийся «смотрящим» за Оловяннинским районом, создал преступную группировку из фигурантов дела и контролировал криминальную среду, распространяя воровские обычаи. За счет преступной деятельности группировки он пополнял общак, урегулировал споры, возникавшие между представителями преступного мира.

Уголовное дело состоит из 48 томов. Финтисов участвовал в судебном заседании по видеосвязи из исправительной колонии №5.