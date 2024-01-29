Названа причина нападения на церковь в Стамбуле

Вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле было посланием христианскому западному миру. Об этом написала газета Hürriyet.

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По данным журналистов, выбор из-за этого пал именно на церковь Санта-Мария.

Издание отметило, что нападавшие действовали профессионально и не проявляли признаков паники во время инцидента. Журналисты предположили, что они могли заранее провести разведку и заблаговременно изучили планировку здания и время службы. Судя по видеозаписям, которые удалось получить, подозреваемые пришли в церковь с очень расслабленным видом.

Вооруженное нападение произошло 28 января в католической церкви в Стамбуле во время молитвы. Двое людей в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия.