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Названа причина нападения на церковь в Стамбуле

Вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле было посланием христианскому западному миру. Об этом написала газета Hürriyet.

Названа причина нападения на церковь в Стамбуле
© Газета.Ru

По данным журналистов, выбор из-за этого пал именно на церковь Санта-Мария.

Издание отметило, что нападавшие действовали профессионально и не проявляли признаков паники во время инцидента. Журналисты предположили, что они могли заранее провести разведку и заблаговременно изучили планировку здания и время службы. Судя по видеозаписям, которые удалось получить, подозреваемые пришли в церковь с очень расслабленным видом.

Вооруженное нападение произошло 28 января в католической церкви в Стамбуле во время молитвы. Двое людей в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия.

Позже стало известно, что одного из двух нападавших смогла задержать полиция.

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