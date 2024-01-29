После нападения на церковь в Стамбуле задержали 47 человек

После нападения на церковь в Стамбуле турецким силовикам удалось задержать двух подозреваемых, один из них гражданин России. В общей сложности в рамках расследования преступления власти задержали 47 человек.

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По информации министра внутренних дел Турции Али Ерликая, второй участник нападения - выходец из Таджикистана. предположительно, оба они являются членами ИГ* (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации). Подозреваемых непосредственно в преступлении удалось задержать в 22:00 по местному времени.

«Хочу сообщить, что они иностранцы: один - гражданин Таджикистана, другой - россиянин. Предположительно, эти два иностранца - члены ИГ*», - сообщил Ерликай во время брифинга.

Утром в воскресенье, 28 января, двое неизвестных ворвались в католический храм Санта Мария во время мессы в северной части Стамбула, в районе Сарыер. на них были лыжные маски и солнцезащитные очки.

Они открыли огонь, в результате чего один из присутствовавших в храме погиб - он присутствовал на воскресной службе и стал объектом обстрела. Всего в церкви находились порядка 35-40 человек. после неудачного второго выстрела нападавшие скрылись.

Нападение на католический храм осудил Папа Франциск и турецкие власти, в частности, президент Реджеп Тайип Эрдоган.