Шесть автомобилей сгорели дотла в Санкт-Петербурге

В Петербурге на парковке сгорели шесть легковых машин. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot.

«В Санкт-Петербурге шесть легковушек сгорели дотла на парковке. Полицейские подозревают, что причиной пожара мог стать поджог», — указано в сообщении.

По данным Shot, машины загорелись примерно в половине десятого вечера 28 января во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе. Пожарных вызвали горожане, заметившие происшествие, передает Shot. На месте работает полиция, пострадавших нет.