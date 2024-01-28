Школьница из Подмосковья отдала мошенникам 275 тысяч рублей

В Московской области 11-летняя школьница отдала 275 тысяч рублей телефонным мошенникам. Они использовали голос ее бабушки и историю о ДТП. Об этом сообщает канал Shot.

Инцидент произошел в Королеве. Школьница была дома, когда зазвонил телефон. Голос бабушки сообщил, что она по своей вине попала в аварию и её могут посадить в тюрьму.

Затем трубку взял «следователь» и сообщил, что бабушке нужно передать постельное бельё и деньги. Школьница нашла 250 тысяч рублей и 287 долларов и передала курьеру.

Отец девочки обратился в полицию. Оказалось, что мошенники сумели подделать голос бабушки. Ущерб превысил 275 тысяч рублей.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество», аферистам грозит до шести лет тюрьмы.