Жительница Тюмени упала в яму с кипятком

В Тюмени 21-летняя девушка упала в яму с кипятком и получила сильные ожоги, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ. Девушка упала в яму, образовавшуюся на тротуаре после обвала асфальтового покрытия.

Потерпевшую госпитализиовали. В настоящий момент девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.