Жительница Тюмени упала в яму с кипятком
В Тюмени 21-летняя девушка упала в яму с кипятком и получила сильные ожоги, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ. Девушка упала в яму, образовавшуюся на тротуаре после обвала асфальтового покрытия.
Потерпевшую госпитализиовали. В настоящий момент девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В декабре пять школьников в Ивановской области получили ожоги, провалившись в кипяток. Инцидент произошел в городе Южа недалеко от школы, передает «Радиоточка НСН».