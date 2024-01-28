Прокуратура Москвы опубликовала в своем Telegram-канале видео крыши Московского Театра Сатиры, пострадавшей от пожара.

На кадрах, предположительно, сделанных с беспилотника, показана работа специалистов экстренных служб. Они разбирают обгоревшие конструкции, проводят первоначальный анализ повреждений.

Отчетливо заметно, что от огня пострадала значительная часть крыши. Деревянная обшивка частично обуглилась, плиты утеплителя также получили повреждения.

В ведомстве заметили, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара в здании театра, находятся на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре.