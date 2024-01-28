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Появились кадры последствий пожара в Театре Сатиры

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 28 января, поделилась с «Вечерней Москвой» кадрами с последствиями недавнего пожара в Театре Сатиры.

— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара в здании на Триумфальной площади, на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре, — уточнила она.

Возгорание произошло утром 28 января в Московском академическом театре сатиры. С крыши здания шел серый дым. В городе проходил сбор руководящего состава МЧС ЦАО.

Пострадавших в результате пожара нет. В ликвидации последствий возгорания были задействованы 14 единиц техники и 62 человека.

Возгорание в Театре Сатиры ликвидировано

Предварительной причиной пожара в Московском академическом театре сатиры являются ремонтные работы, которые проводились в здании культурного учреждения.

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Генпрокуратура РФ
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