Полиция задержала одного из двух устроивших стрельбу в стамбульской церкви и убивших прихожанина. Об этом сообщил телеканал Haber Global.

Согласно ранее поступившей информации, прокуратура Стамбула начала расследование происшествия. Как уведомил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, для этого назначены заместитель прокурора и два прокурора.