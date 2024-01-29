Россиянина и таджикистанца подозревают в нападении на церковь в Стамбуле

Правоохранительные органы Турции задержали 47 человек по делу о нападении на католическую церковь в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Он отметил, что в нападении подозревают граждан России и Таджикистана, которые предположительно являются членами Исламского государства* (ИГ*).

Глава турецкого МВД рассказал, что ведомство провело крупную операцию по поимке всех подозреваемых. В районе 22:00 были задержаны предполагаемые организаторы нападения.

— Хочу сообщить, что они иностранцы: один — гражданин Таджикистана, другой — россиянин. Предположительно, эти два иностранца — члены ИГ*, — сказал министр на пресс-конференции.

Он добавил, что будут проведены допросы всех задержанных, передает Yeni Safak.

Нападение произошло накануне, 28 января. По данным СМИ, утром к католическому костелу подошли два человека в лыжных масках и открыли огонь. Некоторые издания утверждали, что ИГ* уже якобы взяло на себя ответственность за произошедшее. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава католической церкви папа римский Франциск выразили свои соболезнования в связи со случившимся.

В иранском городе Кум 6 января над мечетью Джамкаран поднят красный «флаг мести», служащий символом желания отомстить за погибших при теракте в Кермане, произошедшем 3 января. Число пострадавших начитывало более 100 человек.